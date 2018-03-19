Химики нашли в бутилированной воде тысячи частиц пластика

В литре бутилированной воды содержится 325 частиц микропластика, заявили ученые из Университета штата Нью-Йорк.

Исследователи проанализировали 259 бутылок из девяти стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Среди взятых для проб экземпляров была вода известных торговых марок.

В результате химического анализа выяснилось, что лишь в 17 бутылках отсутствовали следы микропластика, в то время как в других найдены до десяти тысяч частиц вещества на литр.

Их размеры составляют от 6 до 100 микрометров, что соответствует толщине человеческого волоса. Большая часть микропластика оказалась полипропиленом, из которого делают крышки бутылок, передает «РИА Новости».

Ранее ученые сообщили, что человечество изготовило около восьми миллиардов тонн пластика с момента появления технологии его производства.