Химическую атаку в Сирии устроили с помощью бомб СССР

В сирийской провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные как раз для проведения химических атак.

Таково предварительное расследование американской неправительственной организации «Human Rights Watch».

Авторы доклада пытаются опровергнуть заявления Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами, отмечает РБК.

По их мнению, фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина. Речь идет о бомбах ХАБ-250 или ХАБ-500. Похожи на ХАБ-250 и другие обломки бомбы, обнаруженные местными жителями в воронке.

Также «Human Rights Watch» пишет, что с декабря 2016 года сирийская армия как минимум четыре раза использовала авиабомбы с отравляющими веществами, а также распыляла газы с вертолетов.

«Human Rights Watch» — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира со штаб-квартирой в США.

Вопросы, поднятые в докладах организации, включают социальную и гендерную дискриминации, пытки, использование детей в войнах, политическую коррупцию, злоупотребления в системе уголовного правосудия, а также легализацию абортов. Организация документирует и извещает о нарушениях законов войны и международного гуманитарного права.

Организация оказывает поддержку журналистам и писателям, которые подвергаются преследованиям за их деятельность и нуждаются в финансовой помощи.

Химическая атака в провинции Идлиб стала поводом для нанесения ракетного удара США по аэродрому в провинции Хомс. По объекту были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк», из которых до аэродрома, по данным Министерства обороны России, долетели 23. В свою очередь в Пентагоне сообщили, что до цели не долетела только одна ракета.