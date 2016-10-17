На химическом предприятии в Германии прогремел взрыв
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва на одном из заводов химического концерна BASF в немецком городе Лампертхайм (федеральная земля Гессен, Германия).
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Все раненые госпитализированы.
Причиной взрыва стало оборудование. Оно уже демонтировано.
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