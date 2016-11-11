Хиллари Клинтон впервые после поражения заметили на публике

После поражения на президентских выборах США Хиллари Клинтон впервые была замечена на прогулке в лесу.

- Сначала я узнала ее мужа Билла Клинтона, а потом поняла, что рядом с ним — Хиллари, — рассказала одна из жительниц штата Нью-Йорк.

По словам местной жительницы, Клинтон была очень приветлива и даже обняла ее.

По предварительным результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «РИА Новости».