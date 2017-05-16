Хиллари Клинтон вернулась в политику с новой партией

Новое политическое движение «Onward Together» («Вместе вперед») сформировалось в США под руководством бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Сама Клинтон сообщила через социальные сети, что будет вдохновлять людей на вовлечение, организацию и даже участие в выборах, отмечает Interfax.

Также она решила поддержать несколько организаций, которые помогут ей в ее политической деятельности в будущем, а именно – «Emerge America», которая оказывает помощь женщинам-политикам, «Color of Change», защищающая интересы расовых меньшинств, а также движение по организации молодежи «Run for Something».

8 ноября 2016 года на выборах президента США 69-летняя Хиллари Клинтон потерпела поражение, где ее победил Дональд Трамп, набрав 306 голосов выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон.