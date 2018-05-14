Хиллари Клинтон увидела «руку Москвы» в Австралии
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила власти Австралии в возможном вмешательстве России и Китая во внутренние дела страны.
«Я думаю, что австралийцы должны быть для австралийцев, американцы для американцев», - заявила Клинтон.
Она также подчеркнула, что Россия неизвестным образом вмешивается в выборы разных стран.
В качестве примера Клинтон вспомнила свое поражение Дональу Трампу в президентской гонке, отметив, что Россия секретным способом вмешалась в выборы США и выпустила более 3,5 тысячи рекламных объявлений в попытке спутать избирателей.
В заключении экс-кандидат на пост главы США призвала страны ответить на попытки России и Китая «нет», сообщает «Национальная служба новостей».
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