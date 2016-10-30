Хиллари Клинтон скрывала свои встречи с банкирами с «Уолл-стрит»

В обнародованной порталом WikiLeaks части переписки Джона Подесты, председателя избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон содержатся сведения о том, что бывшая первая леди страны не желала, чтобы общественности стали известны факты ее встреч с банкирами с «Уолл-стрит».

Так, в мае 2016 года помощники Клинтон обсуждали между собой, какие усилия необходимо предпринять, чтобы скрыть встречи кандидата в президенты США с представителями Goldman Sachs и другими банкирами.

«Она не желает, чтобы люди знали о ее отношениях с «Уолл-стрит». Она желает добиться отсутствия противоречий, и лучший способ сделать это — держать людей в неведении», — цитирует РИА «Новости» одно из писем Подесты, опубликованных сайтом WikiLeaks.

Ранее портал опубликовал выдержки из платных выступлений Клинтон в период с 2013 по 2014 год, в которых она заявила, что у нее есть две политики — публичная, о которой она говорит с людьми, и частная, «совершенно другая». Эта фраза вызвала широкое обсуждение в американском обществе.