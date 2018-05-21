Хиллари Клинтон признала невозможной победу США над РФ
Экс-кандидат в президенты США и бывший глава Госдепартамента Хиллари Клинтон пришла на выпускной в Йельский университет с русской меховой шапкой.
Тем самым политик поддержала давнюю традицию вуза, который сама окончила в 1973 году, - приходить на выпускной в необычных головных уборах.
Надевать шапку Клинтон не стала. Демонстрируя ее участникам церемонии, она сказала: «Если не можешь их победить, вступай в их ряды». Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на американские СМИ.
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