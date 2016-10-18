Хиллари Клинтон подозревают в хищении элитной мебели из здания Госдепа США

В бытность главой Государственного департамента США кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон тайно вывозила предметы элитной мебели и предметов интерьера в свою резиденцию в Вашингтоне.

Об этом рассказал бывший сотрудника охраны Клинтон, - сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на New York Post.

По словам свидетеля, чье имя не разглашается, бывшая первая леди США вообще вела себя крайне безответственно в вопросах безопасности, в отличие от своей предшественницы Кондолизы Райс, строго соблюдавшей протоколы и не вызывавшей нареканий у сотрудников спецслужб.

По данным издания, ФБР обратилось с официальным запросом в Госдеп США, однако в ведомстве заявили, что в период с 2009 по 2013 год Хиллари Клинтон вывозила из здания Государственного департамента только свои личные вещи.