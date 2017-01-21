Хиллари Клинтон поддержала митинг против Трампа
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поблагодарила участников протестных мероприятий против Трампа.
– Спасибо за то, что стоите, говорите, маршируете за наши ценности. Важно, как никогда. Я верю, что вместе мы сильнее, – сказала Клинтон.
После инаугурации Трампа протестные мероприятия проходят по всему миру, сообщает РИА "Новости". Главный марш назначен в Вашингтоне, ожидается, что в нем примут участие более 200 тысяч человек. Трампа обвиняют в расизме и сексизме. Организаторы митингов подчеркивают, что выступают за права женщин.
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