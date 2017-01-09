Хиллари Клинтон отказалась баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка и куда-либо еще
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах на должность мэра Нью-Йорка, как и в любых других выборах. Об этом сообщил близкий друг семьи Клинтон.
- Не думаю, что она когда-либо снова станет баллотироваться на выборные должности. Я думаю, что ее работа будет состоять в помощи детям и нуждающимся семьям. Это то, чем она занималась всю жизнь, — цитирует источник «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на The Independent.
Ранее бывшая первая леди страны проиграла на президентских выборах Дональду Трампу, инаугурация которого состоится в Белом доме 20 января.
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