Хиллари Клинтон отказалась баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка и куда-либо еще

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах на должность мэра Нью-Йорка, как и в любых других выборах. Об этом сообщил близкий друг семьи Клинтон.

- Не думаю, что она когда-либо снова станет баллотироваться на выборные должности. Я думаю, что ее работа будет состоять в помощи детям и нуждающимся семьям. Это то, чем она занималась всю жизнь, — цитирует источник «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на The Independent.

Ранее бывшая первая леди страны проиграла на президентских выборах Дональду Трампу, инаугурация которого состоится в Белом доме 20 января.