Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа в Северной Каролине и Мичигане

Данные последних социологических опросов, проведенных независимыми центрами США, свидетельствуют о том, что Хиллари Клинтон опережает своего главного соперника Дональда Трампа.

Так, по данным New York Times, в Северной Каролине за Клинтон готовы отдать голоса 46 процентов респондентов, за Трампа — 39. Но по данным Monmouth University, отрыв не так велик – 47 процентов респондентов за Клинтон, а 46 за Трампа, - сообщает РИА «Новости».

Победа любого из кандидатов в Северной Каролине даже с минимальным преимуществом позволит ему получить голоса 15 выборщиков.

В другом штате – Мичиган, который в случае победы отдает кандидату голоса 16 выборщиков, Клинтон опережает Трампа на 8 процентных пунктов, следует из опроса, который был проведен по заказу телеканала Fox 2 Detroit центром Mitchel Research & Communication.

В Неваде, где победитель получает всего три голоса выборщиков, Клинтон опережает конкурента на 4 процентных пункта. За нее готовы отдать голоса 46 процентов респондентов, за Трампа 42 процента, - следует из опроса KTNV/Rasmussen.

Чтобы обеспечить победу в президентских выборах кандидату в президенты США необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.