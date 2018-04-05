Хиллари Клинтон обвинила президента РФ в запугивании женщин

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала российского лидера Владимира Путине «женоненавистником мирового класса».

В интервью изданию People она припомнила встречу Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2007 году. По словам Клинтон, российский президент был в курсе того, что Меркель боится собак, но все же взял на встречу своего большого черного пса. Она считает, что Путин сделал то умышленно, чтобы запугать собеседницу и получить от этого удовольствие, сообщает НСН.

Ранее похожее высказывание сделала и сама Меркель. По ее мнению, Путин таким образом хотел прикрыть собственную слабость

. По версии российского лидера, он просто хотел сделать что-нибудь приятное для канцлера, поэтому и привел свою собаку навстречу с Меркель.