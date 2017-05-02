Хиллари Клинтон назвала виновных в своем поражении на выборах в США

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что в ее поражении на выборах виновны Россия, WikiLeaks и глава ФБР Джеймс Коми.

Выступая на форуме «Женщины - за мир и безопасность» в Нью-Йорке, она пояснила, что письмо директора ФБР в сочетании с действиями разоблачительного ресурса отпугнули от нее часть избирателей.

Клинтон также отметила, что в ее поражении сыграла свою роль Россия, обвинив ее лидера в женоненавистничестве. «Каждый день мы узнаем что- то новое о беспрецедентном вмешательстве, в том числе со стороны зарубежной державы, чей лидер не входит в число моих поклонников», - цитирует ее ТАСС.

Вместе с тем Клинтон признала, что ее предвыборная кампания не была идеальной. Однако при этом она выразила уверенность в том, что если бы президентские выборы в США прошли на 10 дней раньше, то победа была бы за ней.

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Теги:
Места: Россия, США
События: выборы
Организации: ФБР
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