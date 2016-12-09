Хиллари Клинтон нашла причину своего поражения на выборах президента США

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает причиной своего поражения на прошедших в США президентских выборах множество появившихся в социальных сетях ложных новостей, направленных против нее.

- Я бы хотела кратко упомянуть в частности одну угрозу, которая должна заботить всех американцев, республиканцев, демократов, беспартийных и в особенности служащих нашего Конгресса: эпидемия вредоносных ложных новостей и обманной пропаганды захлестнула соцсети в последний год, — заявила Клинтон.

По ее мнению, «фейковые» новости имеют реальные последствия для мира и представляют опасность для граждан.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету газета Washington Post.