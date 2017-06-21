Хиллари Клинтон лишат доступа к секретным данным
Госдепартамент США может лишить экс-госсекретаря Хиллари Клинтон доступа к секретной информации.
Ранее ведомство начало внутреннее расследование на фоне истории с перепиской Клинтон в служебных целях с использованием личного электронного адреса.
По данным источника телеканала Fox News, Госдепартамент решил провести внутреннее дознание после завершения соответствующего расследования в ФБР.
Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год. Через два года после ее ухода в отставку выяснилось, что она нарушала рабочий регламент, используя личную электронную почту для деловой переписки, что могло нести угрозу безопасности США, сообщает агентство Regnum.
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