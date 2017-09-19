Хиллари Клинтон готова оспорить итоги выборов в США

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу в президентской гонке, готова оспорить результаты выборов главы государства 2016 года.

При этом политик с сожалением констатировала, что не знает, каким методом это могло бы быть осуществлено.

«Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так», — сказала Хиллари Клинтон.

При этом, она отметила, что, если вмешательство Москвы в ход предвыборной кампании в США будет доказано, то возможность оспорить результаты голосования появится.

Ранее Хиллари Клинтон заявила, что больше не будет баллотироваться в президенты, сообщает Life.

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