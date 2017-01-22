В Хибинах туристы попали под лавину
В Мурманской области группа из 11 туристов попала под лавину, по предварительным данным, один человек погиб.
В МЧС по Мурманской области рассказали, что группа туристов следовала на снегоходах. В результате схода лавины под снегом оказалось три человека. Инцидент произошел в районе озера Вудьявр. Группа туристов не была зарегистрирована у спасателей.
Одного пострадавшего удалось извлечь из-под снега живым, сообщает "Коммерсанть". Он находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спасатели.
Следующая новость Саакашвили заявил о недовольстве своим фото с инаугурации Трампа
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии