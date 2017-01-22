В Хибинах туристы попали под лавину

В Мурманской области группа из 11 туристов попала под лавину, по предварительным данным, один человек погиб.

В МЧС по Мурманской области рассказали, что группа туристов следовала на снегоходах. В результате схода лавины под снегом оказалось три человека. Инцидент произошел в районе озера Вудьявр. Группа туристов не была зарегистрирована у спасателей.

Одного пострадавшего удалось извлечь из-под снега живым, сообщает "Коммерсанть". Он находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спасатели.