Хейли призналась в намеренной критике в адрес России

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Дональд Трамп не запрещал дипломатам негативно высказываться в адрес России.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ABC. Фрагмент беседы размещен в Twitter. Хейли подчеркнула: «Президент ни разу не звонил мне и не говорил: «Не нападай на Россию». Он никогда не звонил и не указывал, что говорить».

Ведущая спросила у Хейли, почему Трамп сам не критикует Россию. Дипломат ответила, что у президента США «много дел», поэтому критикой занимается она, пишет РИА Новости.

Ранее она говорила о серьезности угроз, исходящих от Москвы. Об этом она заявляла, комментируя причастность российских хакеров ко взлому аккаунтов YAhoo в 2014 году.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что обвинения США в адрес российских хакеров являются попыткой переключить внимание общественности от материалов WikiLeaks. Сайт разместил секретные материалы ЦРУ, где описаны способы взлома компьютеров, мобильных устройств и телевизоров.