Хейли призналась в намеренной критике в адрес России

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Дональд Трамп не запрещал дипломатам негативно высказываться в адрес России.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ABC. Фрагмент беседы размещен в Twitter. Хейли подчеркнула: «Президент ни разу не звонил мне и не говорил: «Не нападай на Россию». Он никогда не звонил и не указывал, что говорить».

Ведущая спросила у Хейли, почему Трамп сам не критикует Россию. Дипломат ответила, что у президента США «много дел», поэтому критикой занимается она, пишет РИА Новости.

Ранее она говорила о серьезности угроз, исходящих от Москвы. Об этом она заявляла, комментируя причастность российских хакеров ко взлому аккаунтов YAhoo в 2014 году.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что обвинения США в адрес российских хакеров являются попыткой переключить внимание общественности от материалов WikiLeaks. Сайт разместил секретные материалы ЦРУ, где описаны способы взлома компьютеров, мобильных устройств и телевизоров.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Яценюк задекларировал более миллиона долларов и антиквариат

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО