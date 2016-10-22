Хэмилтон выиграл квалификацию «Формулы-1» в США

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-При США «Формулы-1».

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 34,999 секунды, опередив лидера чемпионата и своего напарника Нико Росберга на 0,216 секунды.

Россиянин Даниил Квят квалифицировался только 13-м, уступив своему напарнику по команде Toro Rosso испанцу Карлосу Сайнсу, который будет стартовать десятым, сообщает «Интерфакс».