Хэмилтон выиграл Гран-При США в «Формуле 1»

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При США «Формулы-1» на трассе в техасском городе Остин.

Британец накануне завоевал поул-позицию и на старте сумел удержать лидерство.

Его напарник по команде и лидер чемпионата мира Нико Росберг стартовал вторым, однако на первом круге упустил позицию, пропустив вперёд Даниэля Риккъярдо из Red Bull, однако позднее смог обогнать австралийца, который и завоевал третью ступень пьедестала.

Россиянин Даниил Квят стартовал 13-м и мог претендовать на очки, однако на первом круге совершил столкновение с Force India Серхио Переса, за что получил 10-секундный штраф и завершил этап на 12-м месте.