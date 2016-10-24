Хэмилтон выиграл Гран-При США в «Формуле 1»
Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При США «Формулы-1» на трассе в техасском городе Остин.
Британец накануне завоевал поул-позицию и на старте сумел удержать лидерство.
Его напарник по команде и лидер чемпионата мира Нико Росберг стартовал вторым, однако на первом круге упустил позицию, пропустив вперёд Даниэля Риккъярдо из Red Bull, однако позднее смог обогнать австралийца, который и завоевал третью ступень пьедестала.
Россиянин Даниил Квят стартовал 13-м и мог претендовать на очки, однако на первом круге совершил столкновение с Force India Серхио Переса, за что получил 10-секундный штраф и завершил этап на 12-м месте.
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