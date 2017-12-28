Хайп и Ждун волновали россиян в 2017 году

Компания «Медиалогия» назвала мемы, набравшие наибольшую популярность в России в уходящем году. Так, более 31 тысячи раз СМИ упоминали о «хайпе».

Второе место по популярности досталось сказочному персонажу по имени Ждун. О нем СМИ сообщили 9,5 тысячи раз. А замыкает тройку лидеров композиция «Тает лед» от украинской группы «Грибы», которую упомянули почти 5,5 тысячи раз.

В десятку также вошли фразы «На донышке», «Корзина Сечина», «Это фиаско, братан», «Но это не точно».

Ранее «Медиалогия» назвала «биткойн» самым популярным словом в 2017 году, сообщает «Санкт-Петербург.ру».