Хайп и Ждун волновали россиян в 2017 году
Компания «Медиалогия» назвала мемы, набравшие наибольшую популярность в России в уходящем году. Так, более 31 тысячи раз СМИ упоминали о «хайпе».
Второе место по популярности досталось сказочному персонажу по имени Ждун. О нем СМИ сообщили 9,5 тысячи раз. А замыкает тройку лидеров композиция «Тает лед» от украинской группы «Грибы», которую упомянули почти 5,5 тысячи раз.
В десятку также вошли фразы «На донышке», «Корзина Сечина», «Это фиаско, братан», «Но это не точно».
Ранее «Медиалогия» назвала «биткойн» самым популярным словом в 2017 году, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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