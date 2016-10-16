В Хасавюрте обнаружили похожий на бомбу предмет

В дагестанском Хасавюрте взрывотехники изучают найденный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

– Предмет, похожий на самодельную бомбу, обнаружили на улице Набережная города Хасавюрта. Прилегающая к этому месту территория оцеплена, на месте работают взрывотехники и кинологи МВД, – цитирует "Интерфакс" сообщение дагестанского МВД.

Первыми к месту происшествия прибыли кинологи. Если собаки подтвердят наличие в устройстве с проводами взрывчатых веществ, то с прибором будут работать саперы. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.