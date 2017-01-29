В Хасавюрте ликвидировали трех боевиков

Силовики ликвидировали в Хасавюрте трех боевиков, сообщил источник в силовых структурах региона.

По его словам, на данный момент устанавливаются личности преступников.

Дом, где укрывались боевики, практически сгорел во время штурма, отмечается в сообщении «Интерфакса».

Сегодня утром в Хасавюрте действует режим контртеррористической операции.