В Хасавюрте ликвидировали трех боевиков
Силовики ликвидировали в Хасавюрте трех боевиков, сообщил источник в силовых структурах региона.
По его словам, на данный момент устанавливаются личности преступников.
Дом, где укрывались боевики, практически сгорел во время штурма, отмечается в сообщении «Интерфакса».
Сегодня утром в Хасавюрте действует режим контртеррористической операции.
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