Harper's Bazaar перепутал Ксению Собчак с 58-летней Мадонной

Редакция модного американского журнала Harper's Bazaar опубликовала на первой полосе своего сайта фотографию с показа Dior в Париже, на которой запечатлена российская телеведущая Ксения Собчак. Между тем подпись под снимком гласит, что на нем 58-летняяя певица Мадонна.

Собчак прибыла во Францию на Неделю парижской моды. На фото она находится в компании Натальи Водяновой и Ульяны Сергеенко с партнером, - сообщает Лайф.

Примечательно, что репортаж с неправильно подписанной фотографией несколько часов находится на первой полосе сайта Harper's Bazaar.