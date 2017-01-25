Harper's Bazaar перепутал Ксению Собчак с 58-летней Мадонной
Редакция модного американского журнала Harper's Bazaar опубликовала на первой полосе своего сайта фотографию с показа Dior в Париже, на которой запечатлена российская телеведущая Ксения Собчак. Между тем подпись под снимком гласит, что на нем 58-летняяя певица Мадонна.
Собчак прибыла во Францию на Неделю парижской моды. На фото она находится в компании Натальи Водяновой и Ульяны Сергеенко с партнером, - сообщает Лайф.
Примечательно, что репортаж с неправильно подписанной фотографией несколько часов находится на первой полосе сайта Harper's Bazaar.
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