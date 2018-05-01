В Харьковской области в беседку с детьми бросили коктейль Молотова
В селе Доброволье Харьковской области мужчина бросил в беседку с детьми бутылку с зажигательной смесью.
Как сообщает РИА «Новости», 61-летнему местному жителю не понравилось то, что в соседнем дворе шумели пятеро подростков. Мужчина бросил коктейль Молотова в беседку, где они сидели.
В результате инцидента пострадал ребенок 13 лет, девочка получила ожоги спины и правого плеча второй степени. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
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