В Харькове радикалы заблокировали вход в отделение Сбербанка

Возле отделения Сбербанка России по улице Донец-Захаржевского в Харькове несколько десятков молодых людей закладывают белыми блоками центральный вход.

По предварительной информации, активисты праворадикальной партии «Национальный корпус» начали свою акцию по блокировке российских банков в стране, сообщает Interfax.

Глава харьковского отделения организации Олег Ширяев сам сообщил об этом на своей странице в Facebook. Также он добавил, что активисты намерены блокировать и другие российские банки.

28 марта Сбербанк принял решение продать свою украинскую «дочку», ставшую объектом атак националистов, латвийскому Norvik Bank и белорусской компании, которой владеет британский подданный Саид Гуцериев, сын владельца «Руснефти» Михаила Гуцериева.

В тот же день националисты прекратили блокаду офисов «Сбербанка» до объявления о продаже украинской «дочки». При этом радикалы пригрозили второй волной блокады.

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