В Харькове осудили россиянку за работу с ополченцами
Гражданка России Лариса Чубарова приговорена Киевским районным судом Харькова к 11 годам лишения свободы. Основанием для этого послужила ее работа в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Суд призанл россиянку виновной в посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном обращении с оружием и участии в вооруженных формированиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную прокуратуру.
Согласно материалам дела, Чубарова принимала активное участие в деятельности регионального «антимайдана». После переезда в Донецкую область она работала в качестве коменданта нескольких населенных пунктов, которые контролировались силами ополчения.
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