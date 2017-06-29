В Харькове осудили россиянку за работу с ополченцами

Гражданка России Лариса Чубарова приговорена Киевским районным судом Харькова к 11 годам лишения свободы. Основанием для этого послужила ее работа в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Суд призанл россиянку виновной в посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном обращении с оружием и участии в вооруженных формированиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную прокуратуру.

Согласно материалам дела, Чубарова принимала активное участие в деятельности регионального «антимайдана». После переезда в Донецкую область она работала в качестве коменданта нескольких населенных пунктов, которые контролировались силами ополчения.