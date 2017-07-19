В Харькове осовременили оперу «Мазепа»

В Харькове подготовили постановку оперы Чайковского «Мазепа» в новой постановке, с учетом современных реалий.

Премьера осовремененного произведения приурочена к 330-летию прихода гетмана Ивана Мазепы к власти и открытию ему памятника в одном из населенных пунктов Харьковской области.

Музыкальный критик Любовь Морозова в интервью Gazeta.ua рассказала, что авторы новой версии пренебрегли традицией, согласно которой оперы не переводят, а ставят на языке оригинала. Текст Пушкина перевели на украинский язык, но с мелодикой Чайковского этот вариант не сочетается.

Кроме того, из оперы вырезали фрагмент, но при этом в начале и в конце вставили любимую песню Степана Бандеры. Наряду с этим в финале постановки, во время казни Кочубея, демонстрируются фотографии погибших во время Евромайдана и участников военной операции на Донбассе.

«Эта постановка, пожалуй, должна была вызвать усиленное чувства патриотизма, а на самом деле дала обратный эффект», - отметила критик.