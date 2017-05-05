В Харькове осквернена братская могила советских воинов

Могила маршала Юрия Бажанова и братская могила советских солдат за полгода третий раз подверглась осквернению вандалами на городском кладбище Харькова.

Первый раз дикари вломились на кладбище в ноябре 2016 года, потом в декабре еще раз совершили вылазку, и в мае 2017 года – снова посетили то же место, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко жалуется, что вандалы разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова, и могилу маршала Бажанова. Оторваны буквы, звезды, изуродован Вечный огонь на кладбище.

В апреле этого года злоумышленники повредили мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, которая была установлена на здании военного комиссариата Одесской области. В Днепропетровской области был поврежден памятник Неизвестному офицеру.

Юрий Павлович Бажанов — советский военачальник, маршал артиллерии. С 1938 по 1942 годы был начальником 1-го Московского артиллерийского училища.

С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года сформировал первую батарею реактивных миномётов «Катюш». С 1942 по 1944 годы был начальником оперативной группы гвардейских миномётных частей. С августа 1944 года по март 1945 года служил заместителем командующего артиллерией 1-го Прибалтийского фронта по гвардейским миномётным частям. В марте — августе 1945 года — командующий артиллерией 39-й армии, принимал участие в разгроме Квантунской армии в Манчжурии в ходе советско-японской войны.