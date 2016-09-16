В Ханты-Мансийске установят памятник Ленину
В Ханты-Мансийске совсем скоро появится сквер СССР, там установят памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.
По данным пресс-службы мэрии, в сквере уже разбиты дорожки, оборудованы газоны и обустроен постамент для памятника.
- В следующем году мы планируем разместить здесь гербы союзных республик. На памятнике Ленину мы укажем «В.И. Ленин» и не будем вкладывать никакой культовости в этот монумент, - приводятся в сообщении слова главного архитектора Ханты-Мансийска Ольги Фроловой.
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