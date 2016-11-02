Хаменеи назвал «катастрофической реальностью» президентскую кампанию в США

Нынешняя президентская кампания в США свидетельствует о крахе общечеловеческих ценностей в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал лидер Исламской республики Иран Али Хаменеи.

- Эти два кандидата Хиллари Клинтон и Дональд Трамп иллюстрируют катастрофическую реальность. Их заявления свидетельствуют о полном крахе общечеловеческих ценностей в США, - цитирует Хаменеи «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.

Хаменеи подчеркнул, что не считает приоритетной задачей сближение с США и привел в пример соглашение по ядерной программе, после заключения которой все страны отменили свои санкции в отношении Тегерана, а Вашингтон оставил в силе ограничения, объяснив их нарушением прав человека в Иране.

- Некоторые люди защищают опасную идею, согласно которой если мы придем к компромиссу с США, то все проблемы нашей страны будут решены. Ядерная сделка и отношение США показывают, что это не так, - подчеркнул Хаменеи.

Иранский лидер также довольно резко высказался по вопросу ведения диалога с Белым домом о конфликтах на Ближнем Востоке.

- Переговоры с США не решат проблемы. Во-первых, США врут и не выполняют взятые на себя обязательства. А во-вторых, сами США находятся в состоянии кризиса, - заявил Хаменеи.