Хакеры заработали с помощью вируса-вымогателя 42 тысячи долларов
Хакерам, организовавшим в минувшие выходные массовую кибератаку по всему миру, удалось получить с помощью вируса-вымогателя WannaCry 42 тысячи долларов.
Деньги злоумышленникам за разблокировку своих файлов заплатили пока только 100 человек. Однако ранее глава Европола Роб Уэйнрайт предупредил, что новая волна кибератак может последовать в начале рабочей недели. В связи с этим заработок хакеров может значительно возрасти.
Кроме того, злоумышленники намерены потребовать больше от тех, кто в течение трех дней не заплатит им 300 долларов за разблокировку файлов. В противном случае они угрожают уничтожить данные, сообщает URA.RU со ссылкой на Life.ru.
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