Хакеры заблокировали компьютеры МВД России

Хакеры заблокировали компьютерную сеть МВД России, требуя выкуп в биткоинах.

Как уточняется в материале, Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности ведомства полностью вышла из строя, а все подключенные к ней компьютеры оказались заблокированными.

Кроме того, хакеры получили доступ ко всем базам и отчетам МВД, им стала доступна вся электронная документация.

Ранее подобным образом была заблокирована компьютерная система Минздрава Великобритании, сообщает Life.