Хакеры заблокировали компьютеры МВД России
Хакеры заблокировали компьютерную сеть МВД России, требуя выкуп в биткоинах.
Как уточняется в материале, Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности ведомства полностью вышла из строя, а все подключенные к ней компьютеры оказались заблокированными.
Кроме того, хакеры получили доступ ко всем базам и отчетам МВД, им стала доступна вся электронная документация.
Ранее подобным образом была заблокирована компьютерная система Минздрава Великобритании, сообщает Life.
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