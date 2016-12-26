Хакеры взломали твиттер компании Sony Music и сообщили о смерти Бритни Спирс
В официальном твиттере Sony Music появилось сообщение о том, что известная певица Бритни Спирс скончалась.
«Покойся с миром, Бритни Спирс», - было написано в твиттере звукозаписывающей компании, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.
Позже запись, появившаяся в результате хакерской атаки, была удалена.
Аналогичное соболезнование было опубликовано также на странице нобелевского лауреата Боба Дилана. В настоящее время записи отсутствует и в его микроблоге.
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