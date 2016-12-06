Хакеры взломали серверы украинских Казначейства и Минфина и грозят новыми атаками

Международная хакерская группа взломала серверы Государственной казначейской службы Украины, Министерства финансов и написали на страницах Министерства обороны и Национальной гвардии, что «Украины больше нет».

«Наша настоящая работа только начинается», - цитирует ТАСС надпись, которая открывается при попытке войти на сайт Государственного казначейства Украины.

Массированная атака на государственные учреждения страны может быть связана с задержанием на Украине членов киберпреступной группы Avalanche, о чем накануне рассказал генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

По словам Луценко, в рамках международной операции по ликвидации Аvalanche был задержан организатор группы Геннадий Капканов. Однако ему удалось скрыться, и в субботу Национальная полиция сообщила, что он объявлен в розыск.