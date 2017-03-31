Хакеры взломали Facebook президента Франции

Хакеры взломали персональную страницу президента Франции Франсуа Олланда в социальной сети Facebook.

Злоумышленники опубликовали от имени лидера Франции приглашение на «прощальную вечеринку» по случаю истечения срока его полномочий.

«Мы с нетерпением ждем этого события уже пять лет», — было заявлено в сообщении.

Приглашение на мероприятие в Елисейский дворец, которое якобы должно было состояться 7 мая, было удалено через час после публикации.

По данным французских СМИ, публикация могла быть сделана активистами движения «За отставку Олланда», однако они отрицают свою причастность к взлому аккаунта Олланда.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая, сообщает «Национальная служба новостей».