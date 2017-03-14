Хакеры стали все чаще блокировать гаджеты ради выкупа

Хакеры все чаще стали использовать компьютерные вирусы, блокирующие зараженный компьютер, чтобы потом потребовать от пользователей устройств деньги за разблокировку.

Как отмечают британские специалисты по кибербезопасности, в будущем такая технология, делающая невозможным использование гаджета до уплаты выкупа, будет еще чаще применяться злоумышленниками для захвата телефонов, фитнес-трекеров и «умных» телевизоров.

По мнению экспертов, рост применения программ-вымогателей начался в 2016 году и продолжится с увеличением популярности «умных» бытовых приборов.

Методы кибератак будут развиваться, считает глава Национального центра кибербезопасности Киран Мартин. Об этом сообщает «Интерфакс».