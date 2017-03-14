Хакеры стали все чаще блокировать гаджеты ради выкупа
Хакеры все чаще стали использовать компьютерные вирусы, блокирующие зараженный компьютер, чтобы потом потребовать от пользователей устройств деньги за разблокировку.
Как отмечают британские специалисты по кибербезопасности, в будущем такая технология, делающая невозможным использование гаджета до уплаты выкупа, будет еще чаще применяться злоумышленниками для захвата телефонов, фитнес-трекеров и «умных» телевизоров.
По мнению экспертов, рост применения программ-вымогателей начался в 2016 году и продолжится с увеличением популярности «умных» бытовых приборов.
Методы кибератак будут развиваться, считает глава Национального центра кибербезопасности Киран Мартин. Об этом сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Навальный посоветовал Медведеву лекарства от гриппа
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии