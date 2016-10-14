Хакеры разместили на странице Клинтон в Википедии непристойные фото

На странице кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в Википедии появились непристойные фотографии и призыв голосовать за Трампа. Под изображением женских ягодиц размещено сообщение, в котором говорится, что в случае избрания Клинтон ядерная война будет неизбежной.

Киберпреступники также призвали интернет-пользователей спасти ту Америку, которую они любят, проголосовав за Трампа, сообщает «Вести.ру».

Порно-снимок и подписи под ним через несколько минут после взлома исчезли. Но теперь страница Клинтон доступна для редактирования только проверенным пользователям Википедии.