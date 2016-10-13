Хакеры похитили за год более 300 миллионов рублей со счетов россиян

Преступники похитили почти 350 миллионов рублей с банковских счетов граждан России. С апреля 2015 года по март 2016 произошли массовые хищения средств со счетов россиян, утверждают в компании Group-IB.

Хакеры пользовались уязвимостью операционной системы Android. Взлом осуществлялся при помощи троянских программ. Программы такого типа заражают мобильные устройства, используя уязвимость сайтов и приложений. Кроме того, вирусы способны изменить содержание веб-сайтов, сообщают «Известия».

Основным инструментом заражения служат различного рода веб-приложения для ОС Android. Так, некоторые из них маскируются под известное приложение для операционной системы под названием Pokemon GO.

По словам директора практики по оказанию услуг в области независимых финансовых расследований в России Александра Дмитриева, причина такого рода проблем банальная неграмотность пользователей. Эксперт отметил, что многие опасные приложения пользователи скачивают с торрент-трекеров. На них преступники размещают программы для взлома, маскируя их под известные мобильные приложения.