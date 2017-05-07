Хакеры опубликовали интимные фото девушек-бойцов UFC

Из-за хакерских атак в сеть попали эротические фотографии девушек, которые участвуют в соревнованиях по смешанным единоборствам UFC.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на британский Sun, снимки были опубликованы после того, как неизвестные хакеры взломали аккаунты бойцов в социальных сетях.

В открытый доступ попали фото Тиши Торрес, Ракель Пеннингтон, Джесамин Дьюк и Анджелы Маганы. Известно, что Дьюк и Магана участвуют в женском турнире по смешанным единоборствам Invicta Fighting Championships. Торрес и Пеннигтон являются бойцами Ultimate Fighting Championship.