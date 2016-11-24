Хакеры опубликовали данные о подготовке украинских офицеров в НАТО
Офицеры Вооруженных сил Украины неоднократно выезжали в Германию, где проходили специальную подготовку в учебном центре НАТО. Соответствующие документы удалось обнаружить хакерской группировке из сообщества по противодействию коррупции на Украине.
По данным группы СПРУТ, украинские военнослужащие выезжали в немецкий город Обераммергау, где располагается учебное заведение НАТО, - сообщает интернет-издание «Народные новости» со ссылкой на «Федеральное агентство новостей».
Хакерам удалось взломать рабочие аккаунты украинского правительства, в которых содержалась служебная переписка сотрудников. Среди документов они обнаружили письмо руководителя управления информационных технологий МО Украины к заместителю министра обороны Игорю Долгову, в котором кратко описываются особенности обучения украинских офицеров в школе НАТО и ее программа.
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