Хакеры ограбили сервис майнинга на 70 млн долларов
Группа хакеров атаковала сервис майнинга криптовалют «NiceHash», похитив с него 70 млн долларов в виде криптовалюты биткоин.
«NiceHash», которая позиционирует себя как крупнейшая площадка для майнинга криптовалют, заявила, что расследует хакерскую атаку и планирует восстановить работу сервиса с внедрением самых серьезных мер безопасности, и обещает исправить ситуацию в ближайшие дни.
«NiceHash», базирующийся в Словении, был вынужден приостановить операции, по крайней мере, на 24 часа из-за хакерской атаки, передает Interfax.
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