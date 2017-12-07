Хакеры ограбили сервис майнинга на 70 млн долларов

Группа хакеров атаковала сервис майнинга криптовалют «NiceHash», похитив с него 70 млн долларов в виде криптовалюты биткоин.

«NiceHash», которая позиционирует себя как крупнейшая площадка для майнинга криптовалют, заявила, что расследует хакерскую атаку и планирует восстановить работу сервиса с внедрением самых серьезных мер безопасности, и обещает исправить ситуацию в ближайшие дни.

«NiceHash», базирующийся в Словении, был вынужден приостановить операции, по крайней мере, на 24 часа из-за хакерской атаки, передает Interfax.