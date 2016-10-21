Хакеры нарушили работу Twitter

Сегодня неизвестные хакеры нарушили работу Twitter, Spotify, SoundCloud и Shopify. Сообщается о серьезных затруднениях для многих пользователей из-за массированной DDoS-атаки на американского провайдера Dyn.

DNS-сервис провайдера Dyn используют также, помимо названных компаний, новостная соцсеть Reddit, платежная система PayPal, веб-сервис для хостинга IT-проектов Github, онлайн-сервис аренды жилья Airbnb, система для автоматизации выставления счетов Freshbooks, сайты Wired.com, Vox Media и фотохостинг Pinterest. . Как отмечает «Интерфакс»,

DDoS-атака заключается в том, что злоумышленники направляют на серверы компании усиленный поток интернет-трафика, с которым те не справляются и отключаются.

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