Сегодня неизвестные хакеры нарушили работу Twitter, Spotify, SoundCloud и Shopify. Сообщается о серьезных затруднениях для многих пользователей из-за массированной DDoS-атаки на американского провайдера Dyn.

DNS-сервис провайдера Dyn используют также, помимо названных компаний, новостная соцсеть Reddit, платежная система PayPal, веб-сервис для хостинга IT-проектов Github, онлайн-сервис аренды жилья Airbnb, система для автоматизации выставления счетов Freshbooks, сайты Wired.com, Vox Media и фотохостинг Pinterest. . Как отмечает «Интерфакс»,

DDoS-атака заключается в том, что злоумышленники направляют на серверы компании усиленный поток интернет-трафика, с которым те не справляются и отключаются.