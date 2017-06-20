Хакеры из Китая придумали ПО для подглядывания
Китайские хакеры создали программное обеспечение, позволяющее взламывать домашние веб-камеры и вести наблюдение за их хозяевами.
Свое изобретение они продают всем желающим за 28 долларов, а также дают советы по его использованию. Кроме того, хакеры организуют чаты, в которых выкладывают для всеобщего доступа логины и пароли к уже взломанным веб-камерам.
Помимо этого, кибер-преступники отыскали уязвимость в популярных видеоплеерах, через которую можно получить доступ к чужому компьютеру, сообщает Nation News.
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