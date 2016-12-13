Хакеры из Fancy Bears раскрыли планы США и Канады по дискредитации МОК

Хакерская группа Fancy Bears обнародовала очередные документы о деятельности антидопинговых агентств. В частности, они опубликовали переписку сотрудников USADA, которые в преддверии Олимпиады-2016 обсуждали способы дискредитации МОК и создание агентства с большими, чем у Международного олимпийского комитета, полномочиями.

USADA и Канадский центр по спортивной этике запустили совместный проект «Олимпиец». Юридическая фирма Davies Ward Phillips & Vineberg LLP помогла USADA и Канадскому центру подать иск против МОК.

Кроме того, USADA и Канадский центр обратились за поддержкой к таким странам, как Польша, Испания, Южная Корея, Япония, Норвегия, Австрия и Финляндия. Однако агентства этих стран отказались принимать участие в политическом заговоре США и Канады. Таким образом, USADA и Канадскому центру пришлось оплатить все судебные издержки, - сообщает «Спорт-Экспресс».

Несмотря на провал судебного иска против МОК, проект «Олимпиец» продолжает работать. США и Канада разочарованы сильной и независимой позицией МОК.

USADA и Канадский центр больше интересует не борьба за «чистоту» спорта, а политические игры. Их главная цель – отстранить МОК от принятия решений, -утверждают хакеры.

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