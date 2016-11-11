Хакеры атаковали «Сбербанк Онлайн»

Web-ресурс «Сбербанк Онлайн» подвергся мощной хакерской DDoS-атаке, которая длилась несколько часов, следует из сообщения кредитной организации.

Как отмечается в материале, сбои в работе интернет-банка начались во второй половине дня 10 ноября, клиенты кредитной организации сталкивались с задержкой в работе ресурса.

- Отмечались некоторые замедления от нескольких секунд до минуты в предоставлении данного сервиса. Отказов в предоставлении сервисов системами банка не фиксировались, - сообщили в банке.

В настоящее время все системы работают в штатном режиме, сообщает «Национальная служба новостей».