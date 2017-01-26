Хакеры атаковали сайт Росгвардии

Хакеры атаковали официальный сайт Росгвардии, сообщили во временном пресс-центре ведомства.

По словам начальника Главного управления связи Росгвардии генерал-майора Алексея Белякова, в настоящее время специалисты проводят контрмероприятия по отражению DDos-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование.

В сообщении также отмечается, что перебои в работе сайта Росгвардии начали наблюдаться 25 января с 17 часов по московскому времени. Специалисты выяснили, что сайт подвергся массированной DDoS атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом. Количество атаковавших уникальных IP-адресов составило 7,8 тысячи. Об этом сообщает «Интерфакс».