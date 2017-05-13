Хакеры атаковали компьютерные системы Сбербанка

Накануне вечером хакеры атаковали компьютеры Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе крупнейшей коммерческой организации России.

Источник в пресс-службе пояснил: «Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка». Уточняется, что в сети Сбербанка имеется защита от таких хакерских атак, поэтому проникновения вирусов в компьютеры не произошло.

Как пишет «Российская газета», сотрудники Сбербанка, отвечающие за кибербезопасность, переведены в режим повышенной готовности.

Ранее МВД РФ сообщило, что компьютеры работников ведомства подверглись хакерским атакам, однако никакого ущерба ведомству это не нанесло.