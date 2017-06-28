Хакеры атаковали «Инвитро»

Хакеры атаковали медицинскую компанию «Инвитро», говорится в сообщении компании.

Как уточняется в материале, удалось избежать утечки персональных данных клиентов, однако из-за инцидента пострадали внутренние процессы компании.

Так, кибератака привела к увеличению времени выдачи результатов анализов. Все пациенты получат результаты исследований после устранения технического сбоя.

На данный момент лабораторная информационная система восстановлена, идет процесс ее настройки.

Кроме того, в медицинских офисах сохраняются временные ограничения на исследования CITO и приоритетное выполнение исследований.

Вирус-вымогатель во вторник поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов, сообщает «РИА Новости».

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